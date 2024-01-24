Русиново пионире бавели процив Оджаку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пионире Фодбалского клубу „Русин”, того викенду, у Спортскей гали, одбавели стретнуце процив своїх парнякох з Оджаку, возросту од 3. по 5. класу основней школи.

Найстарши, дзеци 5. класи, одбавели два змаганя, у першим одбавели комбиновано, хлапци и дзивчата, хтори страцели од Оджаку з резултатом 4:0, у другей екипи дзецох 5. класи наступели лєм хлапци, та победзели госцох з Оджаку з резултатом 3:0. Два ґоли за свой тим дал Андрей Виславски и єден Алекс Цвайґ.

Потим наступели дзеци 4. класи, хтори тиж однєсли побиду зоз 4:0, дзе два ґоли дал Тони Надь, а по єден Кристофер Дудаш и Даниел Фейди.

Наймладши дзеци, возросту 3. класи, одбавели нєришено з резултатом 2:2, а ґоли за свой тим дали – Тони Сивч и Лука Зелич.

Тренер Русиновим пиониром Зденко Шомодї, а стретнуце судзели бувши Русиново бавяче – Деян Югик, Деян Штранґар и Мирко Надь.