Русиново рукометаше треци на концу Першенства

СИВЕЦ – Рукометаше Русина, всоботу 13. мая, одбавели остатнє коло у Трецей рукометней лиґи Сивер, у хторим им домашнї були рукометаше зоз Сивцу, лидере на таблїчки, од хторих страцели зоз резултатом 48:26 (22:15).

Традицийно моцни рукометни центер Сивец, з тей нагоди прешвечлїво победзел русиновцох. Убавени комбинациї у нападу, сиґурни у охрани, домашнї рукометаше одлично функционовали през цали цек стретнуца. Од госцох, Милош Булатович и капитен Филип Орос ше найвецей ровноправно борели процив цалей екипи домашнїх, дзе ше нє знало одкадз приходзи опасносц за доставанє ґолу.

На тим стретнуцу ґолґетере за Русин були – Милош Булатович 11, капитен Филип Орос 7, Славко Гербут 3, Борис Югик и Виктор Микита дали по 2 ґоли, док Михайло Мудри єден ґол.

После одбавених 10 колох, рукометаше Русина забераю 3. место зоз 11 бодами, у пейцох колох русиновци славели побиду, у штирох були поражени, а єдно стретнуце одбавели нєришено. Вкупно дали 283 ґоли, а прияли 299 ґоли.