Русиново рукометаше зазначели побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин” штварток, 24. октобра у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел пияте першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Ґрафичар” зоз Бездану и зазначел побиду зоз резултатом 25:21 (14:10).

За РК „Русин” наступели – Петар Пирожек, Михайло Мудри, Виктор Микита, Матия Чапко, Марко Слива, Предраґ Марянац, Филип Орос, Алекса Костелник, Иґор Варґа, Филип Ноґо и Филип Тома.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Филип Тома зоз посцигнутима седем ґолами, потим Филип Орос хтори дал шейсц ґоли, а тиж ефикасни були ище Алекса Костелник зоз пейц ґолами и капитен Виктор Микита хтори дал штири ґоли.

У идуцим 6. колу першенства Трецей лиґи Войводини РК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу.