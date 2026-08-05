Русинске паломнїцтво после 106 рокох

МАРИЯПОВЧ, МАДЯРСКА – У святилїщу Марияповч у Мадярскей, внєдзелю 2. авґуста бул Марийов одпуст за русинских грекокатолїцкох вирних хтори орґанизовал Шветови конґрес Русинох.

У орґанизованю участвовала и Русинска национална самоуправа зоз Мадярскей и Русинска национална самоуправа зоз Марияповчу.

Орґанизаторе Кирбаю – одпусту всоботу, 1. авґуста кед пришли паломнїки орґанизовали розпатранє церкви, крипти дзе поховани мадярски грекокатолїцки владикове, шестри Василиянки указали манастир, бул концерт духовней музики, процесия зоз швичками коло церкви.

Одпустова Служба Божа була внєдзелю, служена є по церковнославянски, а служели ю вельочислени священїки медзи нїма о. Милан Ясик зоз Словацкей, хтори на тот Одпуст пришол зоз благословом прешовского архиепископа митрополиту Йону Максима, о. Василь Бойчук зоз Румуниї, о. Владимир Седлак зоз Петровцох зоз Горватскей.

Намира приходу на одпуст до Маряповчу була же би ше стретли Руснаци, грекокатолїки при чудотворней икони Пречистей Дїви Мариї. Орґанизаторе визначели же ше таке стренуце грекокатолїкох Руснацох останїраз у Марияповчу одбуло пред 106 роками.

На одпусту були представителє Рускей матки и його предсидатель др Михайло Фейса. У Марияповчу на рочним русинским паломнїцтве були и 50 паломнїки зоз Петровцох, Старих Янковцох и Вуковару, а дзеци наступели и у програми. Коло церкви єст направени Паломнїцки дом дзе можу пребувац 200 особи, а домашнї з тей нагоди указали вельке госцопримство.

Святилїще Марияповч рочнє нащивя и 800 000 паломнїки зоз Мадярскей и цалого швета.