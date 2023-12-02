„Руска кухарка” по сербски представена на Сайме туризма у Новим Садзе

НОВИ САД – На 54. Сайме туризма у Новим Садзе, пияток 1. децембра презентована кнїжка „Rusinski tradicionalni kuvar – po receptima moje majke”, котру обявело НВУ „Руске слово”, у рамикох представяня Туристичного здруженя Руски Керестур.

Презентованє рускей традицийней кухнї и сербским виданю рускей кухарки було на штанду Покраїнского секретарияту за привреду и туризем АП Войводини. О рускей ґастрономиї нащивительом бешедовали авторки рецептох Блажена Хома Цветкович и предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради. Виложени були и фотоґрафиї єдлох авторки Ивани Медєши.

За госцох бул орґанизовани и етно стол, зоз послуженьом руских єдлох.

На истим штанду у рамикох програми „Будучносц туризма”, дзе участвовали школи и факултети хтори образую кадри за напрями зоз обласци туризма и погосцительства, була и промоция и представянє Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.