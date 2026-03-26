Руска матка була на стретнуцу о гаику поезиї

КУЛА – Прешлого викенду Библиотека „Мацуо Башо”, односно єй Куцик японскей култури з Кули и Руска матка зоз Руского Керестура орґанизовали друженє на тему гаику поезиї, у Ґалериї Задужбини Бори Латиновича.

Истого дня, пред тим, Боро Латинович отворел стаємну поставку Библиотека „Мацуо Башо” – Храм гаику поезиї. На Гаику друженє були поволани Лїляна Кирда зоз Кули, Славко Пап зоз Руского Керестура, Славомир Шанта и проф. др Михайло Фейса, и Татяна Горняк зоз Коцура, Боро Латинович, Манда Матанович, Милан Мрдя (Кула), Милан Мрдаль Мрдя, Бранислав Свркота, Сладяна Божович (Червинка).

Як визначел проф. др Михайло Фейса, предсидатель Рускей матки, того вечара толковали розлику медзи гаику поезию и сенрию поезию. Сенрию то франтовлїви гаику. Иснує и гаибун – комбинация прози и гаикуа. Домашнї поетове треба же би увоєли розлику медзи тим, бо ше пририхтує репрезентативни зборнїк гаику поетесох и поетох зоз Сербиї.

Далєй Фейса предлужел же у плану стретнуце зоз гаику поетом зоз Амбасади Япона у Сербиї, хтори и обезпечи прекладанє даскелїх творох поетесом/поетом гаику поезиї за заєднїцки зборнїк гаикуисткох/гаикуистох Сербиї. Медзи нїма зоз Рускиньох/Руснацох, по тоту хвильку Микола Сабо Дайко Ом и Славомир Славе Шанта, а заинтересовани и Славко Пап, Татяна Горняк и проф. др Михайло Фейса. З тей нагоди поволуєме и других гаикуисткох/гаикуистох же би вжали учасц у тей свойофайтовей антолоґиї гаику поезиї.