Руска матка муши ознова кончиц за лїстину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого пиятку 21. октобра, на схадзки Управного одбору Руска матка мала найважнєйшу точку, проблем яки настал зоз єй лїстину за наиходзаци виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох.

По вияви предсидателя РМ др Михайла Фейсу, Матка обезпечела 19 кандидатох на лїстини и назберала потребне число подписи потримовки за свою лїстину. Медзитим, пре нєдомеркованосц лїстина порихтана лєм на руским язику, а же би була валидна и прилапена у РИК-у муши буц двоязична, попри на меншинским лїстина треба же би була и на сербским язику.

Прето пред Матку даскельо шлїдуюци днї же би ознова поробела тот поступок и по законски одредзени час, а то 28. октобер, придала свою лїстину, та могла участвовац на виберанкох.

