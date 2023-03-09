Руска матка на Шветовей ради у Деви

ДЕВА (РУМУНИЯ) – Делеґация Рускей матки (РМ) од 3. по 5. марец участвовала на 6. зашеданю Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР ШК РРЛ) у Румуниї у месце Дева. ШР дефиновала же XVII Шветови конґрас РРЛ пре рационализацию будзе тирвац три место штири днї, од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе у орґанизациї Рускей матки.

Прилапена и програма Шветового конґресу у рамикох котрого будзе и науково-фахови сход на тему „Шветова русинистика нєшка и у будучносци”, а тиж и културно-уметнїцка програма и нащива знаменїтосцох Нового Саду и друге.

У делеґациї Рускей матки зоз Сербиї у Деви були подпредсидатель Шветовей ради ШК РРЛ Дюра Папуґа, предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса, членїца Конґресней комисиї за културу ШК РРЛ Наташа Макаї Мудрох, член Конґресней комисиї за информованє ШК РРЛ Мирон Джуня.

На схадзки ШР утвердзени и термин симпозиюму на тему историї котри концом септембра будзе отримани у Румуниї. Тиж було бешеди и о пререґистрованю ШР ШКРРЛ до верховного цела шицких Русинох швета, а нє як потераз лєм здруженє гражданох.

Єдна з точкох було и одвит з Европскей комисиї (ЕК) на скорейше вияшньованє ШК о приманю України до ЕУ по пошвидшаним поступку, алє же би були припознати и шицки национални меншини котри припознава и ЕУ. У одвиту предсидательки ЕК Урсули фон дер Лайн стої же за тото єст потримовка, з тим же други сеґмент треба послац до Венециянскей комисиї.

Зашеданє ШР у Деви було у рамикох означованя Дня Русинох Румуниї.