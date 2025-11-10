ЗдруженяРутенпресТексти

Руска матка на УО о Националней стратеґиї

автор М. Джуджар
РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 8. октобра була отримана схадзка Управного одбору Рускей матки (РМ) и одборох за науку и културу.

На дньовим шоре насампредз розправяне и догваряне о будуцих крочайох котри РМ превежнє коло новей Националней стратеґиї рускей националней меншини у Войводини/Сербиї. Догварене же РМ будзе активно участвовац и робиц у шицких сеґментох на тей роботи.

Потим посцигнути догварки як ше означи 35. рочнїца Рускей матки, плановани вецей змисти котри буду орґанизовани 28. децембра у Руским Керестуре.

Дискутоване и анализоване отримованє вибору за Мис Рускинї, а после схадзки члени ше приключели акциї ушорйованя просторийох Рускей матки.

