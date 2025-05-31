Одход на 18. Шветови конґрес РРЛ примарна тема

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка двох фахових одборох Рускей матки (РМ) – Одбору за науку и Одбору за културу, отримана вчера, пияток 30. мая у просторийох РМ у Руским Керестуре, а найвецей ше дискутовало о пририхтованю за одход на 18. Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох до Румуниї, и о одходзе на виставу малюнкох зоз Подобових колонийох „Еуфемия Гардиˮ, хтору ше отрима 2. юния у Културним центре Войводини Милош Црнянски, у Новим Садзе.

Кед слово о пририхтованю за одход на 18. Шветови конґрес РРЛ до Румуниї, присутни найвецей дискутовали о проблему, такповесц, технїчней природи. Понеже за кратки час потребне обезпечиц средства од коло 200.000 динари за трошки анґажованя превозу, односно автобусу, за одход на Конґрес, а за цо член РМ, проф. др Михайло Фейса, як потолковал, написал проєкт, та представнїком РМ 6. юния заказани приєм при городоначалнїкови Нового Саду Жаркови Мичинови, зоз наздаваньом же спомнути проєкт будзе прилапени. У процивним, найдзе ше даяке друге ришенє, визначене на схадзки.

Тиж, єдна з важнєйших точкох Дньового шору була и нови публикацийї РМ, та, медзи иншим, визначене же промоция кнїжки авторки Ирини Жеґарац, будзе отримана на нєдзелю, 29. юния у каритасовей Виронаучней сали у Руским Керестуре.

На схадзки меновани и нови администратор сайту РМ, Владимир Джуджар Реґе, цо значи же шицки їх видавательни подняца и резултати, такой по промовованю, буду поставени на сайт.

На концу бешедоване и о орґанизованю одходу на отверанє колективней вистави малюнкох зоз керестурских подобових колонийох Еуфемия Гарди, хтора будзе у ґалериї Културного центра Войводини Милош Црнянски у Новим Садзе, на пондзелок, 2. юния на 18 годзин, та з тей нагоди члени Рускей матки поволали шицких заинтересованих же би нащивели спомнуту виставу.