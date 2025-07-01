Отримани промоциї двох кнїжкох у виданю Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 29. юния у Виронаучней сали у Руским Керестуре, отримана промоция двох кнїжкох – збирки поезиї „Вистате шерцоˮ авторки Ирини Жеґарац з Руского Керестура и наукова моноґрафия „Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкейˮ авторох проф. др Михайла Фейсу и проф. др Александра Янковича. Обидва кнїжки вишли у виданю Рускей матки.

На промоциї бешедовали – авторка збирки поезиї „Вистате шерцоˮ Ирина Жеґарац, єй рецензент, а источашнє и автор спомнутей моноґрафиї проф. др Михайло Фейса, ґу тому и предсидатель Рускей матки, док виривки зоз обидвох кнїжкох читала Хелена Салонтаї зоз Коцура.

Проф. др Фейса, на тот завод, о обидвох виданьох гварел же маю єден заєднїцки менователь, а то духовносц и врацанє до прешлосци. Єдна кнїжка спатра прешлосц длугу вецей як 250 роки, а друга коло 50 роки.

Ирини Жеґарац то перша збирка поезиї хтора чишлї 85 писнї, а як найчастейши мотиви зявюю ше памятки на дзецинство, младосц, на мацер, емоциї ґу дзецом, родному валалу…

Єй автобиоґрафски писнї, хтори писани полни 50 роки, охарактеровани як винїмково емотивни, виполнєти зоз духовносцу, традицийносцу… А през писнї читателє можу лєпше упознац авторков нїжни, женски бок, наглашене на промоциї.

Моноґрафия „Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкейˮ представя симбиозу двох зжатих наукових роботох, авторох проф. др Михайла Фейсу и проф. др Александра Янковича, хтори ше занїмали зоз подобну тему – конфесионални школи у Войводини, и сербски алє и других меншинох, хтору обрабял проф. др Янкович, док ше проф. др Фейса базовал на конфесионални школи на руским язику.

Промоцию кнїжкох зоз музичнима точками прикрашела и збогацела Женска шпивацка ґрупа Дома култури зоз руководительку Еуфемию Планкош, а у провадзеню на клавиятури Владимира Малацка.

По законченю промоциї, присутним подаровани прикладнїки обидвох кнїжкох.