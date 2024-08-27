Руска мелодия ше розляла по Несебару

НЕСЕБАР (БОЛГАРСКА) – У периодзе од 23. по 28. авґуст у Несебару, у Болгарскей, отримує ше Фолклорни и музични фестивал ,,Стародавни город”. Фестивал ма медзинародни характер, на нїм участвую ансамбли зоз Словацкей, Сербиї, Румуниї, України, Ґрузиї и домашнї зоз Болгарскей.

Руснацох зоз Сербиї на тим фестивалу представели Дюрдьовчанє, вони мали наступи 25. и 26. авґуста.

Першого вечара, Дюрдьовчанє ше публики преставели зоз штирома точками. Члени виводзацкей фолклорней ґрупи одтанцовали танєц ,,Дюрдьовски мотиви”, а дзивки зоз шпивацкей ґрупи одшпивали три нашо шпиванки ,,Бетяр дзивочка”, ,,Ей, там на гори” и ,,Любов на бостану”, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар зоз Миклошевцох.

И другого наступного вечара Дюрдьовчанє виведли штири точки, єден танєц – ,,Пред нашима дзверми” и три шпиванки – ,,Кед би чарни очка”, ,,Шугайова матка” и ,,А хто видзел”.

После обидвох наступох, аматере дюрдьовского Дружтва були наградзени зоз вельким аплаузом. Велї з публики по перши раз чули за Руснацох, та интересованє було вельке, а поготово за нашо святочне облєчиво. Велї нащивителє на фестивалу, алє и учашнїки, приходзели ше сликовац зоз дзивками, як би им тота фотоґрафия остала на памятку.