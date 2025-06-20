Осем децениї у континуитету охабяме писани шлїд

Новинско-видавательна установа прешлого пиятку преславела свой ювилей, 80-рочнїцу од виходзеня першого числа новинох, уж под новим меном „Руске словоˮ, хторе видруковане 15. юния 1945. року у керестурскей Друкарнї. Ту дзе пред осемдзешат роками шицко почало, святочно преславени наш ювилей, у Руским Керестуре, у Виронаучней сали, а то була и нагода додзелїц награди, припознаня и подзекованя.

Тота рочнїца ше, вшелїяк, опера на єден вик руского новинарства, хтори прешол влонї у децембру. Треба ше здогаднуц же кед ше пред 100 роками у священїцких и адвокатских кругох порушало инициятиву о обявйованю „Руских новинох”, бул то сучасни поцаг тедишнєй рускей интелиґенциї хтора ше уж почала оформйовац. Руснаци ше по першираз умрежели пред сто роками през тоти перши „Руски новини” и то у такей корелациї як нєшка прейґ интернету. За потреби „Руских новинох” владика Дионизий Няради купел Друкарню 1936. року и то бул тот фундамент на котрим по Другей шветовей войни почали виходзиц новини под новим меном „Руске слово”, а мену бул кум Гавриїл Надь, наш познати линґвиста и професор руского язика у першей рускей Ґимназиї.

Тоти нашо новини под новим меном „Руске слово” нашлїдзели уж оформену читательну публику и потребу рускей заєднїци за новинами, нашлїдзели Друкарню, и у новоформованей держави Социялистичней Федеративней Републики Югославиї витворели свойо златни часи. По войни на тим фундаменту почала виходзиц „Шветлосц”, часопис за науку, литературу, културу и уметносц, потим младежски часопис МАК, а дзецински часопис „Заградка” виходзел ище пред Другу шветову войну и тоту традицию ше предлужелo и по войни. По войни оформена Видавательна дїялносц, як други конар нашей дїялносци, хтора публиковала за нас капитални кнїжки котри чуваю наш идентитет и охабяю вични шлїд о нас. Пред 19 роками у нашей Установи оформена и дньова аґенция Рутенпрес, а у найновшим чаше и Документацийни центер.

Велї интелектуалци охабели шлїд у тих осем деценийох нашого тирваня, а, вшелїяк, и у тих 100 рокох нашого руского друкованого новинарства у наших виданьох. На историю ше, заш лєм, треба огляднуц пре тих котри приходза же би нє забули на тих на чиїх фундаментох стоя.

Буц рускословец то велька чесц, алє и велька одвичательносц у чуваню язика, писма, националней култури и нашого идентитету. Вимага вельку одвичательносц у чарних шлїдох на билим паперу, хтори зохабяме за историю и за будучносц, бо стоїме медзи прешлосцу и будучносцу, а час будзе оценьовац и преверйовац нашо доприношенє.

Континуитет руского друкованого новинарства ше предлужує у його другим вику. Най би младши ґенерациї, хтори приходза после нас, предлужели и уписали ше до тей историї нашого тирваня и иснованя, ту на тих просторох дзе охабяме наш шлїд уж три вики.

Най би нам, Руснацом, було на многая и благая лїта!

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