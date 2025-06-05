У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец трецим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о 33. схадзки Националного совиту, на хторей одлучоване о кадрових питаньох и о схадзки представнїкох Националного совиту и Одбору за образованє зоз родичами руских дзецох хтори би могли буц школяре у руским оддзелєню у Основней школи у Дюрдьове.

У рубрики Нашо места тексти о роботней акциї у дзецинскей заградки Цицибан у Руским Керестуре, о вибудови канализациї и Малей роботнї у Коцуре, о означованю Дня физичней активносци у општини Кула, о збору гражданох у Дюрдьове. У рубрики Економия тексти о продукциї орґанскей шпарґли у Дюрдьове, о тим же у Бачким Моноштору отримани Фото-сафари Ярослав Пап, о законченим пресадзованю паприґи у Керестуре и Ноцним базару у Вербаше.

На бокох рубрики Култура и просвита информация Дружтва за руски язик, литературу и културу же боди зоз Републичного змаганя з руского язика од влонї буду припознати того року при упису школярох до штреднїх школох, и о проєкту Гранїца хтора нас злучує у хторим партнер Завод за културу войводянских Руснацох. У рубрики Людзе, роки, живот представени Славомир Рамач з Дюрдьова.

У рубрики Духовни живот текст о преслави кирбаю у Сримскей Митровици, о службох хтори у Дюрдьове и Ґосподїнцох служел керестурски парох о. Владислав Варґа, на хторих поволал вирних на Завитни дзень до Водици.

На спортских бокох тексти о фодбалских стретнуцох, и успихох наших спортистох на спортских змаганьох.

Од додаткох у тим чишлє Дружтво, Мозаїк и Дикица