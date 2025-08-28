У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец пиятим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о актуалних обставинох у Нациналним совиту Руснацох, о задзекованю предсидателя и членох и можлївих способох розришеня ситуациї.

У рубрики Нашо места тексти о прикрашованю двора у дзецинскей заградки Цицибан у Руским Керестуре, о манифестациї Днї нового хлєба у Новим Орахове, о Добродзечним огньогасним дружтве Коцур хторе купео нову огньогасну опрему и о манифестациї Културне лєто у Шидзе.

На Економиї тексти о тлачидби слунечнїку у Коцуре и продукциї овцох у Бикичу. На бокох рубрики Култура и просвита тексти о 22. Фестивалу жридлового шпиваня Най ше нє забудзе у Дурдьове.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Ирина и Мирослав Хромишово зоз Коцура. На бокох рубрики Духовни живот текст о кирбаю у Шидзе и Коцурским Каритасу.

На бокох рубрики Спорт тексти о турнирох у одбойки на писку 3 на 3, у баскету 3 на 3 у Руским Керестуре, як и о фобалских стретнуцох у наших местох.

Од додаткох у тим чишлє Литературне слово.