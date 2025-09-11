У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 37. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представена наша музичарка Ирина Олеяр музични педаґоґ у пензиї. На бокох Тижньовнїка текст о схадзки Националного совиту Руснацох, а колумну пише Александра Деянович.

На рубрики Нашо места написи о гуманитарним базару у Руским Керестуре, вареню котлїка хторе орґанизовал Коляк, стретнуцу наших людзох цо жию у Велсу у Австриї, садзену древкох на главней улїци у Вербаше. Боки Економиї пошвецени кукурици, ламачки и єй ценох.

На бокох Култура и просвита тексти о наиходзацей 20-рочнїци Саскачеванского дружтва рускей култури – Панонски Руснаци у облапеню канадскей прериї. У РКЦ у Новим Садзе почала сезона стретнуцох. Концом авґуста аматере Домa култури Руски Керестур наступели у Будви.

На бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз Марину и Жельком Колошняйовима зоз Канади. Духовни бок понука тексти о роботох у конкатедралней церкви у Новим Садзе, Малей матки Божей и 50 рокох монашеского живота Исусовей малей шестри Мартини зоз Руского Кересутра. На бокох Спорту мож пречитац о змаганьох хтори бавели фодбалере Искри, Русна, Бачки и ОФК Бачинци. А ту и тексти о малих фодбалетох и їх змаганьох.

Горуци тепши стандардна рубрика, дзе рецепт за пироги хтори послала Єлена Кухар зоз Дюрдьова. Додатки у тим чишлє Руске словечко, Мизаїк и Руснаци и швет.