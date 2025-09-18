У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 38. числу новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїка текст о отриманей конференциї: „Самореґулация и информованє на язикох националних меншинох” на хторей порушани вецей актуални питаня.

У рубрики Нашо места напис о интересантним стретнуцу младих „Алога” хторе отримане у Дюрдьове. Ту и текст о роботней акциї у Руским Керестуре дзекуюци младим з валалу.

На бокох Економия преношиме яки стан з кукурицу у коцурским хотаре, док у рубрики Дружтво представене Здруженє женох „Маря” зоз Шиду.

У рубрики Култура и просвита вецей тексти о Пиятим медзинародним конґресу русинского язика у Прешове на хторим були нашо фаховци, о отриманей схадзки Орґанизацийного одбору Костельниковей єшенї, як и вистави Александра М. Лукича и Ани Куприановей.

Преосвящени владика кир Георгий Джуджар, паноцове и вирни внєдзелю були у Бикичу у церкви, кед пошвецени нови криж. Вецей на тоту тему на бокох Духовни живот.

Рижнородни боки у рубрики Спорт понукаю вецей теми, а окрем резултатох фодбалских стретнуцох старших и младших фодбалерох, ту и написи о змаганю рибарох Здруженя „Коляк” з Руского Керестура.

У рубрики Интермецо представени Драґан Макивич, музичар и композитор зоз Шиду.

На бокох Горуци тепши рецепт за слани, алє и сладки стародавни пироги.

У тим чишлє додаток Дом и фамелия у хторим фокус на Медзинародним дню писменосци.