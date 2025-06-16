„Руске словоˮ преславело 80 роки од снованя – додзелєни награди, припознаня, и подзекованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ювилейну 80-рочнїцу од виходзеня першого числа новинох „Руске словоˮ, Новинско-видавательна установа преславела пияток 13. юния, у Виронаучней сали у Руским Керестуре, з тей нагоди додзелєни припознаня, награди и подзекованя.

На шветочней преслави, присуствовал єй колектив, колеґове, сотруднїки, члени Управного одбору, снователє з Националного совиту Руснацох, добротворе, як и представителє институцийох з Керестура и велї други.

На початку, директор НВУ „Руске словоˮ, др Борис Варґа, привитал присутних, а потим слово достали и спред Националного совиту Руснацох секретар Таня Арва Плачнак, у мено церкви и преосвященого владики кир Георгия Джуджара парох керестурски о. Владислав Варґа, та представнїца Управного одбору НВУ „Руске словоˮ Блажена Хома Цветкович, хтори зоз пригоднима и афирмативнима словами кратко бешедовали о вецейдеценийним добрим сотруднїцтве зоз Установу.

По кратким уводзе, додзелєни седем награди, исто тельо припознаня и три подзекованя.

З тей нагоди, подзекованє за анґажованосц и дзешец роки роботи у фирми достали – заменїк главней редаторки и редактор рубрики Култура и просвита Иван Сабадош, як и редакторка Часописа за дзеци „Заградка” Мая Зазуляк Гарди. Подзекованє за анґажованосц и за 20 роки роботи у фирми достали – новинарка дописователька новинох „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес” у Керестуре, Мария Афич, потим редакторка рубрикох Нашо места и Духовни живот Олена Папуґа, ґрафична дизайнерка виданьох Таня Салонтаї, руководителька финансийно-рахунководительних роботох Ясна Ковач и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка” и редакторка сайту „Руске слово” Ясмина Дюранїн.

Кед слово о додзельованю наградох лауреата за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок, награду достал нєдавно пензионовани Александар Паланчанин, а потедишнї редактор рубрикох Спорт и Тижньовнїк, награду достал и Александар Саванович, вонкашнї сотруднїк колумниста новинох „Руске слово” з Нового Саду, наградзени и Мая Зазуляк Гарди, главна редакторка Часописа за дзеци „Заградка” и Мултимедиялного часописа за младих МАК, и Ясмина Дюранїн, главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”, редакторка сайту НВУ „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес”.

По обгрунтованю наградох, прешло ше на додзельованє наградох з обласци науки и уметносци, односно литератури.

Лауреатка награди „Мирослав Стрибер” за найлєпше авторске дїло по руски и активносц у додатку „Литературне слово”, за период од 2022. по 2025. рок – Михаела Еделински, Лауреат награди „Микола М. Кочиш” за найлєпше авторске дїло, активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски, за период од 2024. по 2025. рок – Любомир Медєши зоз Канади, а додзелєна и найпрестижнєйша награда з облаци литератури на язику бачванско-сримских Руснацох, за кнїжку, у виданю НВУ „Руске слово”, та так, лауреат литературней награди „Гавриїл Костельник” за найлєпшу кнїжку под насловом „Порвисла”, а котра вишла 2024. року, як и за окремне доприношенє литератури по руски и литератури вообще, за видавательни период од 2020. по 2025. рок, бул Славомир Олеяр, тиж зоз Канади.

На концу, директор „Руского словаˮ др Борис Варґа, котри водзел шветочну програму, визначел и же без потримовки читачох, предплатнїкох и донаторох, нє було би можлїве витвориц резултати у видаваню кнїжкох, и наглашел же шлїдуюцого року „Руске слово” вида 100-ту кнїжку, за период од лєм осем рокох, док коло петнац тиражи кнїжкох у тим периодзе розпредани.

На тот завод, „Руске слово” додзелєло подзековня тром донатором и добротвором кнїжкох и виданьох по руски у периодзе од 2020. по 2025. рок. Подзекованє достали Атила Ковач зоз Бачкей Тополї и Юлиян Сабадош и Владимир Рускаї, обидвоме зоз Канади.

На шветочносци спомнуте и же Саскачеванске дружтво рускей култури з Канади, того року тиж преслави свой ювилей – 20 роки од снованя, та з тей нагоди, видата богата публикация „Саскачиван мой други домˮ. Єдна з авторох публикациї и членїци одбору Саскачеванского дружтва, Марина Колошняї, озвала ше присутним прейґ видеа и подзековала на добрим сотруднїцстве, повинчовала ювилейну рочнїцу.

На концу шветочносци, у кратким музичним блоку наступела и наша руска кантавторка Кристина Афич.