На нєдзелю на Кирбаю гуманитарна акция дюрдьовских школярох за видаванє кнїжкох по руски за дзеци

ДЮРДЬОВ – Новинско-видавательна установа „Руске слово“ и писатель Славомир Олеяр з Канади, тогорочни лауреат литературней награди „Гавриїл Костельник”, порушали идею предаваня кнїжкох, з котрих би ше шицки динари уложело до нових дзецинских кнїжкох по руски, котри вида „Руске слово“.

Гуманитарну акцию буду орґанизовац дзеци, школяре основней школи у Дюрдьове на Кирбаю, нєдзелю, 21. септембра, од 14 по 17 годзин на штанду, дзе ше буду предавац шицки кнїжки „Руского слово“.

Акция котру орґанизую дюрдьовски школяре ґенерациї Єлени Кухар, буду предавац лєм кнїжку прози Славомира Олеяра „Порвисла”, за котру того року достал награду, по цени од 500 дин, а шицки средства зоз предатей кнїжки пойду на видаванє нових кнїжкох за дзеци у виданю „Руского слово“.

З нагоди ювилея 80-рочнїци, Новинско-видавательна установа „Руске слово” Славомирови Олеярови додзелєла найпрестижнєйшу награду „Гавриїл Костельник” з обласци литератури на язику бачванско-сримских Руснацох, за найлєпшу кнїжку под насловом „Порвисла”, котра вишла 2024. року.

Пан Олеяр свойо 50 авторски прикладнїки тей кнїжки донира до гуманитарней акциї потримовки кнїжкох за дзеци по руски.