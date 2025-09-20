Гуманитарней акциї дюрдьовских школярох приключел ше и Управни одбор НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Управни одбор Новинско-видавательней установи „Руске слово” приключел ше гуманитарней акциї дюрдьовских школярох.

На схадзки отриманей штварток, на предклад предсидательки Златици Няради, Управни одбор НВУ „Руске слово” тиж по 500 динари потримал зберанє средствох за нови кнїжки за дзеци.

НВУ „Руске слово“ и писатель Славомир Олеяр з Канади, тогорочни лауреат литературней награди „Гавриїл Костельник”, порушали идею предаваня кнїжкох, з котрих би ше шицки динари уложело до нових дзецинских кнїжкох по руски, котри вида „Руске слово”.

Гуманитарну акцию буду орґанизовац дзеци, школяре основней школи у Дюрдьове на Кирбаю, на нєдзелю, 21. септембра, од 14 по 17 годзин на штанду, дзе ше будзе предавац шицки кнїжки „Руского слова”.

Акция котру орґанизую дюрдьовски школяре ґенерациї Єлени Кухар, буду предавац лєм кнїжку прози Славомира Олеяра „Порвисла”, за котру того року достал награду, по цени од 500 дин, а шицки средства зоз предатей кнїжки пойду на видаванє нових кнїжкох за дзеци у виданю „Руского слова”.

Пан Олеяр свойо 50 авторски прикладнїки тей кнїжки донира до гуманитарней акциї потримовки кнїжкох за дзеци по руски.