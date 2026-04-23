„Руске слово” купело обєкт у Руским Керестуре

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинско-видавательна установа „Руске слово” купела обєкт, хижу у Руским Керестуре на улїци Фрушкогорска 57, такволани бувши дутян у Колєсара.

Одлуки за купованє обєкту принєшени на 99. и 100. схадзки Управного одбора Установи, а пред тим усвоєни плани директора НВУ „Руске слово” на схадзкох УО Установи и Националного совиту рускей националней меншини.

НВУ „Руске слово” планує у новим обєкту змесциц часц редакциї, архиви, маґацин и кнїжкарню. Обєкт будзе технїчно прилагодзени потребом Установи у наиходзацим чаше.

Обєкт, хижа купена дзекуюци власним моцом, нашим читачом цо куповали виданя, донатором, алє и колективу НВУ „Руске слово” котри заробел и шпоровал за простор.

Тиж так, НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре планує реновирац просториї у бувшей Друкарнї на другим поверху (Русинска 75), дзе установа змесцена од самого початку. За реновиранє просторийох конкуроване при Министерстве правди Републики Сербиї, а з потримовку Националного совиту рускей националней меншини. У тим обєкту будзе змесцена редакция вецей виданьох НВУ „Руске слово”, медия-хаб, дзе ше будзе промововац виданя и диґитализовац архиву.

Тирваце ришованє простору у Руским Керестуре часц длугорочного плану директора НВУ „Руске слово”, а ришенє ше уж вецей роки глєда з Управним одбором Установи и Националним совитом рускей националней меншини.

НВУ „Руске слово” од розпаду СФР Югославиї 1991. року лєм трацело занятих, дїялносц и простор. То перша нагода у остатнїх деценийох же би ше обновело страцени позициї Установи, алє и прешло на тарґовецки и проєктни способ финансованя НВУ „Руске слово”.

Фото у вистки лєм задумка направена з помоцу штучней интелиґенциї ChatGPT AI.