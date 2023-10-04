„Руске слово” нащивел його бувши директор Любомир Медєши

НОВИ САД – Просториї Новинско-видавательней установи „Руске слово” на Футожскей 2 у Новим Садзе нащивел його бувши директор Любомир Медєши.

З терашнїм директором др Борисом Варґом, Медєши бешедовл о прешлих искуствох, алє и можлївосцох будуцого сотруднїцтва.

Любомир Медєши бул директор НВУ „Руске слово” по 1992. рок, а просториї котри єдино остали Установи у Новим Садзе на адреси Футожска два купени праве у його мадату и на його инициятиву.

Любомир Медєши жиє у Канади и тих дньох є у нащиви старому краю.