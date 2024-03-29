„Руске слово” нащивели зоз Оддзелєня за русинистику

НОВИ САД – Новинско-видавательну установу „Руске слово” нащивели зoз Оддзелєня за русинистику, Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе.

Зоз шефицу Оддзелєня доц. др Ану Римар Симунович и єй замєнїком доц. др Александром Мудрого бешедоване о будуцим сотруднїцтве зоз НВУ „Руске слово”. Од прешлого року Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе совидаватель Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Студентка першого року Катарина Фейди од НВУ „Руске слово” достала нови кнїжки Видавательней дїялносци з прешлого року и часописа „Шветлосц”. НВУ „Руске слово” ма окремну програму по котрей ше кнїжки и часопис за науку дарую студентом Русинистики, по статус абсолвента.

Под час нащиви, бешедоване зоз редакторами установи о роботним процесу видаваня новинох, часописох и кнїжкох.

Початком 2015. року запровадзене сотруднїцтво медзи НВУ „Руске слово” и Оддзелєньом за русинистику у Новим Садзе. Сотруднїцтво ма акцент на звекшованю анґажованосци студентох (порядних, мастер и докторандох) Оддзелєня за русинистику у НВУ „Руске слово”. Студенти Оддзелєня за русинистику у новинох „Руске слово” уж вецей роки пишу за рубрику „Мозаїк” и сотрудзую з другима редакциями.