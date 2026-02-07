„Руске слово” подписало з АП Войводину контракт о финансованю за 2026. рок

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа Руске слово подписала контракт о преношеню средствох зоз Секретариятом за културу, явне информованє и одношеня зоз вирским заєднїцами АП Войводини о финансованю тей установи за 2026. рок – сообщел директор НВУ Руске слово др Борис Варґа.

Слово о рочней субвенциї, котру НВУ Руске слово и други медийни установи на язикох националних заєднїцох у Войводини кажди рок подписую, а того року шицким средства звекшани за 13 одсто.

У сообщеню директор Варґа наводзи же НВУ Руске слово достало вецей як 70 милиони динари, од котрих коло 80 одсто идзе на плаци 24 занятих, док остаток идзе на друкованє виданьох: новинох Руске слово, часописох Заградка и МАК, як и сервисованє установи.

АП Войводина покрива лєм трошки друкованих виданьох меншинским заєднїцом, а у НВУ Руске слово то новини Руске слово, часопис за дзеци Заградка и часопис за младих МАК. Другу половку активносцох часопис Шветлосц, видавательну дїялносц и кнїжки, Руски християнски календар алманах, сайт и Рутенпрес, як и диґитализацию наша установа муши покриц зоз власних, средствох спонзорох и донаторох – сообщел директор установи др Борис Варґа.