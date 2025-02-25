„Руске слово” подписало з АП Войводину контракт о финансованю за 2025. рок

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и други меншински новинско-видвательни установи, пондзелок 24. януара, подписали з Покраїнским секретариятом за културу, явне информованє одношеня з вирскима заєдїцами контракт о додзелєних средствох субвенциї за 2025. рок у вредносци од дацо вецей як 62 милиони динари, дознаваме од директора НВУ „Руске слово” др Бориса Варґи.

Спред покраїнскей секретарки Александри Чирич Бошкович контракт директорови НВУ „Руске слово” Борисови Варґови уручела єй помоцнїца Тамара Ґуя.

Шлїдзи же би АП Войводина тоти средства у доглядни час почала преруцовац на рахунок НВУ „Руске слово”.

Средства меншинским медийом у 2025. року звекшани за 8 одсто у одношеню на прешли, цо одвитує звекшаньом у державним сектору, гварел директор Варґа и додал же Покраїнска субвенция покрива понад 80 одсто потребох НВУ „Руске слово”, векшина идзе на плаци 26 занятим и друкованє новинох „Руске слово”, часописа за дзеци „Заградка” и часописа за младих МАК.

Медзитим, НВУ „Руске слово” нє ма стаємне финансованє за часопис „Шветлосц”, видавательство кнїжкох и новинску аґенцию „Рутенпрес”. За ище половку активносцох НВУ „Руске слово” ше муши саме знаходзиц на конкурсох у держави, а вельку часц средствох даваю руски добротворе зоз Сербиї и иножемства, як и гражданє котри ше предплацую и купую рускословски виданя.