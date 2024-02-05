„Руске слово” робело на виробку нового Закона о явним информованю

Як самореґулация високих професийних стандардох, Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци и доприношенє у медийней сфери и розвою демократиї у Сербиї.

На штвартей схадзки, котру отримало Надпатраюце цело за запровадзованє Интерного етичного медийного кодексу 21. децембра 2023, заключене же Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини у периоду од 28. децембра 2022. по 17. децембер 2023. року почитовали документ самореґулациї, котри медзи собу подписали.

На схадзки штирочленого Надпатраюцого цела Интерного етичного медийного кодексу присуствовали предсидателька Новинарскей асоцияциї Руснацох Ирина Гарди Ковачевич, адвокат и вивершни директор Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) Велько Милич, предсидатель Одбору за информованє Националного совиту рускей националней меншини Златко Рамач и директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа.

На схадзки розпатрени Звит о активносцох, анализа и оцена почитованя началох и принципох самореґулаторного Кодексу у периоду од єдного рока, односно од трецей порядней схадзки, и вони були цалком у складзе зоз тим документом.

Предложени напрямки за виробок правилнїкох о роботи Надпатраюцого цела, водзеню схадзкох и вименкох Статута и других документох НВУ „Руске слово” у складзе зоз новим Закон о явним информованю Републики Сербиї.

Члени Надпатраюцого цела Интерного етичного медийного кодексу виражели задовольство же векшина з предкладох фаховей роботней ґрупи за писанє нового закону були прилапени у Скупштини Републики Сербиї.

Нови закони о Явним информованю и Електронских медийох були прилапени у сербским парламенту концом октобра, гоч було озбильни зауваги фахових новинарских орґанизацийох, окреме у часци о снованю медийох з боку держави.

Нови Закон о явним информованю ма и єдну иновацию, а то праве самореґулация (интерни акт) нє лєм при медийох по сербски, алє и у тих котрим снователє национални совити националних меншинох.

Самореґулация як институт вошла до Cтратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Србиї за период 2020–2025. рок и на єй виробку од 2018. року у континуитет робело и НВУ „Руске слово”.

Интерни етични медийни кодекс подписали 16. децембра 2019. року спред Националного совиту рускей националней меншини предсидатель Борислав Сакач и спред НВУ „Руске слово” директор Борис Варґа, а написани є з потримовку фаховцох Орґанизациї за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) и НДНВ-а.

Интерни етични медийни кодекс НВУ „Руске слово” постал часц запровадзованя Акцийного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020–2025. рок.

НВУ „Руске слово” першираз у таким важним леґислативним процесу за розвой медийох и демократиї у нашей жеми. Цали тот комплексни поступок виробку стратеґиї, кодексу, закона и запровадзованю акцийного плану часц Прегваряцкого процесу Републики Сербиї як кандидата до Европскей униї и вон часц Поглавйох 5, 8, 10, 23, 28 и 32.

Тема медийней самореґулациї можебуц дакус зложена за медийни конзументи, алє праве тот Кодекс найвецей може хасновац рускоязичним обичним гражданом, окреме кед маю чувство же виданя НВУ „Руске словоˮ потпупели їх права, або общи професийни начала. Читаче ше можу информовац о Кодексу прейґ сайту НВУ „Руске словоˮ, дзе обявени цали документ Интерного етичного медийного кодексу по руски, сербски и по анґлийски. На сайту єст єдноставни деталї з упутствами и мейл за контакт з Надпатраюцим целом Кодексу.