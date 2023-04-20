„Руске слово” студентом русинистики подаровало кнїжки и „Шветлосц”

НОВИ САД – Новинско-видавательну установу „Руске слово” нащивели з Оддзелєня за русинистику, Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе.

Зоз преподавателями Александром Мудрого и Ану Римар Симунович бешедоване о будуцим сотруднїцтве зоз НВУ „Руске слово”. Студенти першого року Ана Варґа и Александар Буїлчик од НВУ „Руске слово” достали безплатни прикладнїки часописа „Шветлосц” и нови кнїжки Видавательней дїялносци з прешлого року. НВУ „Руске слово” ма окремну програму по котрей ше кнїжки и часопис за науку дарую студентом Русинистики, по статус абсолвента.

Початком 2015. року запровадзене сотруднїцтво медзи НВУ „Руске слово” и Оддзелєньом за русинистику у Новим Садзе. Сотруднїцтво ма акцент на звекшованю анґажованосци студентох (порядних, мастер и докторандох) Оддзелєня за русинистику у НВУ „Руске слово”. Студенти Оддзелєня за русинистику у новинох „Руске слово” уж вецей роки ушорюю рубрику „Мозаїк” и сотрудзую з другима редакциями.