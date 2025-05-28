Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє другого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима коавторска робота др Оксани Тимко Дїтко и др Юлиї Юсип-Якимович „Антропоними у основох ойконимох у горватским и українским язику” и роботамср Єлени Дудаш „Пейзажно-архитектонски елементи на малюнкох маляра Миколи Буши”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Славка Виная и приповедка Миколи Шанти „Сцеканє души”.

Рубрика „З рукописного нашлїдства” приноши коавторску роботу Миколи М. Цапа и др Олега Петрука „Даскельо пригодни призначки о Борисови Кудрикови и його вязох з о. Гавриїлом Костельником”.

Рубрика „Статї и есеї” обявює друге предлуженє сериялу Любомира Медєша „Руководзаци Рускословци: здогадованє и власна обсервация 1960–1992”, котри представя виривок з векшей цалосци и прилог є означованю 80-рочнїци НВУ „Руске слово” у тим року.

Рубрика „Етнолоґия – етноґрафия” приноши роботу Дюри Латяка „Народни присловки, мудри виреченя и метафорични вислови”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки Агнети Бучко Папгаргаї и статьох о Руснацох и Українцох Заходного Балкану у нових томох „Енциклопедиї Сучасней України”, о чим пишу Ирина Гарди-Ковачевич и Наталия Стаценко.

„Драмски додаток” приноши драму „Ша лє, ниа” Саши Палєнкаша.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Ясни Арбанас.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.