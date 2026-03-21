„Руске слово” ту за цалу заєднїцу

Явни интерес же би читаче були обєктивно, благочасово, и всеооблапяюцо информовани о шицких дружтвено значних темох, же би могли одвичательно участвовац у явним живоце. Новини „Руске слово” друковани явни сервис по руски котри отворени за шицких єднак, ту за шицки явни збуваня, преверени и обєктивни информациї.

Вочи наиходзацим локалним виберанком у Општини Кула, наша редакция як и потераз, намагала ше окончовац свою роботу у складзе зоз основнима принципами новинарского кодексу – точно, одвичательно, ровномирно и ровноправно, и у явним интересу.

Шицки учашнїки виберанкох маю право буц єднак заступени у медийним просторе, медзитим, дзепоєдни лїстини свойо потерашнї активносци зведли лєм на кандидатуру, без явних наступох и промоцийох. У контексту локалних виберанкох, явни интерес информованя подрозумює же шицки гражданє маю право и єднаку можлївосц буц упознати зоз програмами и становисками шицких учашнїкох виберанкового процесу.

Нажаль, зоз нашей редакциї на тот завод послати информативни мейл и порученє, истого змисту представнїком шицких лїстинох котри буду участвовац на виберанкох, од пейц учашнїкох, одвитовали лєм два лїстини. Три нє одвитовали, од котрих ше нам зоз двома удало витвориц комуникацию – єдни обецали же пошлю свой план и програму, медзитим, то ше по заключенє того числа нє случело, а други цалком одбили комуникацию, аж визначовали же нє жадаю же бизме споминали їх мена.

Най наглашиме, подношитель лїстини явни, кандидатура на лїстини явна, лїстина явна, и шицки особи котри ше кандидовали буду заступац явни интерес, праве прето би требало же би и представянє їх плану и програми бул явни интерес, значне кандидатом, значне читачом, и ширшей явносци.

Лїстина зоз котру ше нам нє удало ступиц до контакту, тиж так нє ма нїяки явни наступи, потерашнї активносци зведзени лєм на поднєшену кандидатуру. Окреме бизме визначели же зме на даскельо заводи попробовали представиц лїстину котра наступа як меншинска руска лїстина, алє окрем єй преглашеня, нїяки други информациї о нєй нєт.

Як медий рускей националней заєднїци, маме обовязку спрам шицких Руснацох, наших читачох, же би були информовани. Заш лєм, одвичательносц (нє)комуникациї зоз явносцу, на тот завод остала на самих учашнїкох виберанкох. Док дзепоєдни активни на дружтвених мрежох, три лїстини потераз без вообще даяких активносцох.

Як заключенє зоз того контексту, думаме же важне наглашиц: наша редакция остава отворена за шицких учашнїкох виберанкох, под єднакима условиями, и без винїмкох. Наша улога нє же бизме заступали гоч котру политичну опцию, алє же бизме оможлївели шлєбодни простор за информованє, за диялоґ и явне слово.

То минимум транспарентносци котру заслужую читаче.