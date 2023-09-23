„Руске слово” и „Архипелаґ” видали нови роман Миколи Шанти

НОВИ САД – З друку вишла кнїжка писателя и редактора Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Миколи Шанти.

Слово о роману по сербски на латинки „Zlatno zvonce”, котри у сотруднїцтве обявели НВУ „Руске слово” и позната нєзависна видавательна хижа з Беоґраду „Архипелаґ”.

Редактор виданя бул познати сербски писатель, редактор и директор видавательней хижи „Архипелаґ” Ґойко Божович.

Кнїжку Миколи Шанти можеце купиц од 25. септембра по цени од 700 динари у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших место.

Кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 15. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.