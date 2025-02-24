Отримани весели Руски бал

ШИД – У сали Руского дому всоботу, 22. фебруара отримани традицийни Руски бал на хторм ше вешелєло коло 60 госцох зоз Шиду и околних местох.

Присутних привитал предсидатель КПД „Дюра Киш“ Златко Манько зоз жаданьом най би шицки уживали у добрей музики и веселим розположеню.

Оркестер КПД „Дюра Киш“, хторе и орґанизовало бал, грал нє лєм руски народни шпиванки, алє и шпиванки з Войводини и других подручох Сербиї.

На балу були и нашо паноцове о. Михайло Режак, парох у Шидзе и о. Владимир Еделински Миколка, парох у Беркасове.

Окрем смачней вечери и доброго напою, орґанизована и томбола так же ше госци баловали у вешелю по ранши годзини.