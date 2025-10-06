ЗдруженяКултураРутенпресТексти

Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 7 Опатрене

НОВИ САД – Матка–Дружтво Руснацох Нового Саду–Войводини поволує заинтересованих же би участвовали на Руским фестивалу малих сценских формох Дюра Папгаргаї, котри ше того року отрима по 23. раз, од 5. по 7. децембер, у Новим Саду.

Фестивал тирва 3 днї и отримує ше го першого викенду у децембру. Предвидзене же би участвовали максимално 6 представи, котри би мали тирвац минимално 25, а максимално 45-50 минути. Шицки представи ше виводза на руским язику окрем госцуюцих, котри ше виводза на своїх ориґиналних язикох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Од нєшка на Радио програми по руски емисиї...

Руска Википедия поволує на сотруднїцтво

Безплатни ултразвучни препатрунок першох будзе нєшка у Керестуре

Еколоґийна акция у новосадскей церкви

Ушорени Руски теметов у Бачинцох