Руски и Українски орґанизациї на стретнуцу з Олену Зеленску и министром Дмитром Кулебом

БЕОҐРАД – Перша панї України Олена Зеленска, супруга предсидателя Володимира Зеленского, и министер вонкашнїх дїлох України Дмитро Кулеба стретли ше внєдзелю зоз представителями руских и українских орґанизацийох у конґресним просторе готела Гаят у Беоґрадзе.

Стретнуце и диялоґ зоз дияспору орґанизовала Амбасада України у Републики Сербиї, а спред руских орґанизацийох були представителє Заводу за културу войводянских Руснацох, НВУ „Руске слово” и Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Перша панї України бешедовала о своїх гуманих акцийох, котри планую орґанизовац вєдно зоз першу панї Сербиї Тамару Вучич, а найвецей ше роби о очуваню менталного здравя у реґионох залапених з войнами.

Министер вонкашнїх дїлох Дмитро Кулеба на стретнуцу бешедовал о намаганьох двох жемох, України и Сербиї, же би злєпшали свойо одношеня, як и о „вецейнїстим державянстве”, котре Україна нєодлуга планує увесц и воно може буц погодне за Українцох и Руснацох Сербиї.

Пред тим, у присустве супругох предсидателя Сербиї и України, у Ректорату Универзитета у Беоґрадзе подписане и обновене споразуменє о науковим, образовним и културним сотруднїцтве медзи Беоґрадским универзитетом и Народним универзитетом у Києве „Тарас Шевченко”. Спорозуменє подписали ректор Универзитета у Беоґрадзе Владан Дьокич и проректор за науково и педаґоґийну роботу Народного Универзитета „Тарас Шевченко” Ксения Смирнова.

Олена Зеленска и Тамара Вучич обишли Библиотеку городу Беоґрад, Калемеґдански парк и Беоґрадску твердиню, дзе уведзени и туристични водич по українски.

У обиходзеню присуствовали министер вонкашнїх дїлох Сербиї Марко Дюрич, министер вонкашнїх дїлох України Дмитро Кулеба и амбасадор України у Беоґрадзе Володимир Толкач.