Руски институциї подписали контракти з Буджетским фондом

БЕОҐРАД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов вчера, 26. новембра, у Палати Сербия подписал контракти о додзельованю средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини за 2024. рок, у вкупней вредносци од 30 милиони динари.

Контракти за средства зоз буджетского фонду подписали и представнїки руских институцийох: НВУ „Руске слово” (550.000 за интеркултурални роботнї за дзеци „Култура=кнїжка=природа”), Завод за културу войводянских Руснацох (400.000 за проєкт „Вики рускей култури з руку виписани”), РНТ „Петро Ризнич Дядя” (550.000 динари за циклус театралних роботньох „Театер на дланї”) и Руски културни центер (300.000 за проєкт „Звонимир Павлович – 70 роки”).

Министер Жиґманов визначел же през таку файти потримовки, Министерство помага у витворйованю правох националних меншинох, бо афирмує лєпше упознаванє и порозуменє медзи розличнима заєднїцами.

Конкурс за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини у 2024. року бул розписани за проєкти у обласци култури, а поднєшени вкупно 284 прияви котри розпатрала и оценьовала Конкурсна комисия по утвердзених критериюмох.