Руски институциї подписали контракти з Буджетским фондом

БЕОҐРАД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов, вчера, 16. новембра у Палати Сербия подписал контракти о додзельованю средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини за 2023. рок зоз 72 институциями и орґанизациями националних меншинох.

Контракти за средства зоз буджетского фонду подписали и представнїки руских институцийох: РНТ „Петро Ризнич Дядя” (550.000 динари за театралну интерактивну представу „Инсталуй и ти дїдов ДЇ ПИ ТИ”), НВУ „Руске слово” (550.000 за дзецинску кнїжку „Свадзба у словнїку руского културного идентитету”), Здруженє гражданох „руСтем” з Руского Керестура (300.000 за „Руски язик у швеце технолоґиї”), Руска матка (300.000 за 17. Шветови конґрес РРЛ), Здруженє гражданох „Руска скарбнїца” (300.000 за Лєтну школу руского язика у Попраду).

Подписованє було на Медзинародни дзень толеранциї, хтори министер Жиґманов винчовал присутним и визначел же тот дзень здогадує на значносц пестованя култури миру, толеранциї, розуменя и дружтва хторе базоване на ровноправносци, почитованю и прилапйованю розличносцох.

Конкурс за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини у 2023. року бул у периоду од 17. юлия по 16. авґуст, а поднєшени вкупно 225 прияви котри розпатрала и оценьовала Конкурсна комисия по утвердзених критериюмох.