БЕОҐРАД – Републични завод за статистику (РЗС) прешлого тижня обявел нову серию резултатох Попису жительства 2022, на тот завод податки о мацеринским язику, возростней структури и виросповиданю жительства.

По тих податкох, 8.725 особи ше на Попису вияшнєли же им руски язик мацерински. Здогаднїме, по резултату влоньского попису, у Републики сербиї єст 11.483 Руснацох.

Сербски язик мацерински за 5.607.558 гражданох (84,4%), мадярски за 170.875 (2,6%), бошняцки за 145.329 (2,2%), ромски за79.687 (1,2%) а албански за 65.475 особи (1%).

По возростней структури, найвецей Руснацох єст у старосней катеґориї од 30 по 49 роки (2.883 особи), такой друга найзаступенша катеґория од 65 по 84 роки (2.823 особи) а треца особи од 50 по 64 роки (2.695). Дзеци по 14 роки єст 1.280, младих у возросту од 15–29 роки єст 1.567, а старших як 85 роки єст 235 особи.

Кед слово о виросповиданю, у Републики Сербиї найзаступенши православни, хторих єст 5.758.719, односно 81 одсто од вкупного числа гражданох (по Попису, Сербия ма 6.647.003 гражданох). Католїкох єст 257.269 (3,9%), протестантох 54.678 (0,8%), а припаднїкох инших християнских заєднїцох 59.346 (0,9%). Муслиманох єст 278.212 (4,2%), а 602 особи припадаю єврейскей вири. О вири ше нє вияшнєли 169.486 особи (2,5%), як атеисти вияшнєли ше 74.139 особи (1,1%), а 8.654 особи декларовали ше як аґностики (0,1%).