Руски язик нє забули

У предходних даскельо деценийох, шицки зме шведкове вше векших миґрацийох младих людзох з нашей заєднїци до иножемства, пре рижни причини котри их нагнали же би свою будучносц творели звонка наших гранїцох.

Кажди одход представя вельки крочай у живоце, алє тиж и вельке виволанє з котрим ше чловек стрета кед пойдзе до цалком нєпознатого. Як випатрал процес адаптованя на нови штредок, у другей держави, кельо часу требало звладац єден цалком нєпознати язик, чи им можебуц познаванє руского язика помогло при ученю нового язика, и яки маю памятки на живот у наших крайох, дознаце у наиходзацей розгварки од Мартини Афич и Ивани Регак, котри свойо животи будую у Нємецкей и Словацкей.

Живот у Нємецкей

– До Нємецкей до Вилхелмсхафену, вєдно зоз свою фамелию сом ше приселєла пред седем роками. То варош на сиверу Нємецкей. З оглядом на тото же сом пред тим як сом ше приселєла до Нємецкей, углавним, була у Керестуре и нє путовала вельо, то ми була велька пременка преселїц ше до другей держави, велького варошу и цалком нєпознатого штредку. Зоз малого войводянского валалу и характеристичних предїлох за тот штредок сом пошла до варошу и була окружена зоз морйом, иншаку архитектуру и природу. Як и шицким на самим початку, найвекше виволанє ми було научиц нємецки язик и пренайсц товаришох у цалком иншаким штредку. Понеже сом нє знала нємецки язик, на початку сом бешедовала на анґлийским, медзитим, жадала сом го цо швидше научиц и прилагодзиц ше же би ми школованє у новей держави постало цо лєгчейше и приємнєйше.

За пол рока сом знала язик тельо же бим ше могла згвариц зоз другима, а потим шицко ишло вельо лєгчейше, та можем повесц же сом го аж после двох рокох цалком звладала. За тоти седем роки живота у Нємецкей ше досц того пременєло. Здобула сом вельо товаришох, преселєла ше до нового варошу, уписала ше на студиї и наисце сом задовольна. Кед бим поровнала Нємцох и Руснацох, гварела бим же Руснаци досц опущенши народ. Нємци наисце специфични, стриктни и точно знаю як треба же би дацо робели. Друженя и стретнуца, углавним, вше планую даскельо днї пред тим. Думам же сом ше ище нїґда нє порадзела з даским же бизме ше тот исти дзень нашли и пошли даґдзе. У Нємецкей ми ше барз пачи же можем шлєбодно виражиц свойо думанє, нє прави ше розлики медзи тим же хто з валалу, а хто з варошу. Шицки ше почитую и людзе барз толерантни. Нємецка понука вельо можлївосци за школованє, роботу, и якошик, шицко ма свойо правила и барз добре функционує.

Можем повесц же ше и после седем рокох часто здогадуєм живота у Сербиї и свойого дзецинства, та праве пре тоти красни памятки часто и одходзим до Керестура, раз лєбо два раз до рока. Нажаль, у Дортмунду, месце дзе тераз жиєм, нєт вельо особи з котрима можем бешедовац по руски. По руски бешедуєме дома и прейґ телефона з товаришами и родзину. Вше кед мам нагоду, другим людзом бешедуєм же сом Рускиня, понеже знам же велї людзе анї нє чули за нас, та им тота тема зна буц часто цикава. Другим людзом, котри ше праве одселєли, бим поручела же шицко прейдзе и лєм треба витримац у тим чежким периодзе хтори дакеди зна буц наисце длуги. После того, шицко будзе лєгчейше и о даскельо роки им будзе чежко задумац живот даґдзе индзей – закончує розгварку Мартина Афич зоз Дортмунду.

Dortmund city centre aerial panoramic view in Germany

Живот у Словацкей

– Почала сом жиц у Словацкей пред дзевец роками, кед сом ше вєдно зоз свою фамелию преселєла зоз Керестура до Братислави. Була сом барз возбудзена, понеже шицко було нове и нєпознате, алє сом у исти час чувствовала и страх пре тото чи ше знайдзем у таким новим и вельким штредку. На початку, як и велїм котри приду до нєпознатого, ми нє було лєгко. Хибел ми Керестур, пайташе и пайташки, бо сом у Братислави нїкого нє познала. Медзитим, як час преходзел, уписала сом ше на студиї, нашла роботу и почала ше упознавац з новима людзми котри ми постали барз добри товарише. При упознаваню з другима вельку улогу ма язик, та сом цо швидше жадала научиц по словацки. Понеже то славянски язик, исто як и руски, познаванє руского язика ми помогло при ученю словацкого. Можем повесц же сом го дас после двох рокох у Словацкей цалком звладала, алє сом го и после рока добре бешедовала. У тим ми барз помогла пайташка з факултету, хтора ми ше вше дацо випитовала и бешедовала зо мну лєм по словацки, та сом язик швидко научела.

Живот у Словацкей наисце красни. Там лєпши животни стандард як у Сербиї, на роботи ши вельо плаценши, та мам нагоду путовац по цалей Европи и упознавац ше зоз другима народами и културу, цо барз любим. Можем повесц же велї Словаци чули за нас, алє ше нєсподзиваю кед чую же Руснацох єст и у Сербиї, а нє лєм у Словацкей, та им интересантне слухац о Руснацох з нашого краю. Гоч сом у Словацкей, по руски каждодньово бешедуєм дома и зоз другима фамелиями и сушедами котри тиж пришли зоз Керестура. Остатнї роки до Сербиї приходзим раз до рока, нє можем частейше пре роботу, а пред тим сом, ище пред корону, до Керестура приходзела и оставала ту през цале лєто и за Крачун. Совитуєм другим людзом, котри ше приселєли до новей держави, же би цо швидше научели язик, понеже кед знаце язик вельо

лєгчейше найсц роботу, здобуц товаришох и знайсц ше у новим штредку. Домашнї (локалци) барз ценя кед ше з нїма бешедує на їх мацеринским язику и вельо вас швидше прилапя до їх окруженя – гвари Ивана Регак зоз Братислави.

(Предлужи ше)