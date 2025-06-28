Йована Петрович и Иґор Папуґа побиднїки змаганя за найкрасши глас (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшим першим вечару 64. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, награду за найкрасши гласи, односно кошарку зоз червенима ружами и стилизовану дзивоцку ладу, достала Йована Петрович зоз Шиду, а чобольов додзелєни Иґорови Папуґови зоз Руского Керестура. Йована наступела зоз шпиванку „Ей сущала лїщина”, а Иґор одшпивал „Уж преквитаю орґони”.

На отвореней сцени у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре того вечара, за титулу найкрасши глас, попри двоїх побиднїкох, змагали ше ище дзешецеро млади шпиваче – Павле Новта, Хана Будински, Павле Медєши, Лука Фа, Яна Варґа, Иван Фейди, Сташа Малинович, Марко Колошняї, Даница Плавшич и Михайло Грищук.

Наступ шпивачох оценьовал жири у составе Кристина Афич, Мирослав Малацко и Михайло Бодянец хтори, у мено жирию, визначел же того року конкуренция медзи шпивачами була моцна, а окреме жири мал почежкосци додзелїц награду за найкрасши дзивоцки глас, та, попри побиднїци, похвалєни и замерковани наступ Даници Плавшич.

Кус менєй як годзинови наступ шпивачох провадзел Народни оркестер Дома култури Руски Керестур „Юлиян Рамач Чамо”, под руководством Кристияна Нярадия, хтори и приспособел аранжмани за шицки шпиванки. Няради, вєдно зоз Андрею Штефанко бул и руководитель програми змаганя за найкрасши глас, а цаловечаршу програму водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос.

После змаганя за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, у предлуженю програми отримане и Змаганє нових композицийох у забавним духу, а потим и ревиялна часц пошвецена Якимови Сивчови, односно, 90 роки од його народзеня.