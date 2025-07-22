У керестурскей парохиї ище двойо нови першопричаснїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия св. оца Миколая богатша за ище двоїх тогорочних першопричаснїкох, бо до св. Тайни Причасци, всоботу 19. юлия першираз приступели Тара Бучко зоз Беоґраду и Давид Бучко зоз Нємецкей.

Обидвойо першопричаснїки по походзеню зоз Руского Керестура. За першу причасц их пририхтовали керестурски священїки, а на вечаршей служби у Водици висповедали ше родичи и першопричаснїки як то идзе пред першу причасцу.

Службу Божу служел парох о. Владислав Варґа, о. Ярослав Варґа и о. Михайло Шанта.