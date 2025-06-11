РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера вечар, 10. юния шветочно випровадзени мали матуранти, 28-еро школяре осмей класи хтори преславели и свой матурски вечар. Уручене и припознанє школяра ґенерациї Валентини З. Гарди.

Зоз школи матуранти ше прешпацирали по центер валала дзе було сликованє, а вец им у школи шветочну пригодну програму пририхтали товарише седмей класи. Одпитала ше од нїх и директорка Школи Наталия Будински, а вец и оддзелєнски старшинове Зденко Шомодї и Лидия Пашо.

Шицки школяре успишно закончели осемрочне школованє, а уручени Вуково и дипломи за одлични успих Исакови Новтови и Валентини З. Гарди, док дипломи за одлични успих достали и Тони Орос, Мая Надь, София Симунович и Миа Чордаш.

Додзелєни тиж и велї окремни дипломи, похвали и припознаня школяром за окремни успихи и закладаня зоз поєдинєчних предметох.

На концу уручене и припознанє Школяр ґенерациї котре того року достала Валентина З. Гарди школярка VIIIa класи.

На шветочней програми осмакох випровадзели и їх учительки, наставнїки, родичи и фамелия, а свой матурски вечар школяре потим отримали у школскей терпезариї.