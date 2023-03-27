Руски Керестур нащивели школяре зоз Сриму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школу „Петро Кузмяк”, алє и други институциї у Керестуре всоботу, 25. марца нащивели школяре зоз наших руских местох у Сриме котри уча руски язик як виборни предмет. Нащивели и будинок Замок, церкву, Водицу, найстаршу хижу и Дом култури, а представени им и часописи НВУ „Руске слово”, МАК и „Заградка”.

Школярох було 15, понеже осми класи нє могли присц, зоз Шиду, Бачинцох, Беркасова и Бикич Долу пришли школяре од пиятей по седму класу, котри ходза на годзини руского язика з елементами националней култури при учительки Наташи Миколка Еделински. З нїма були и виронаучни дзеци з о. Владимиром Миколком Еделинским.

За тоту нащиву превоз им обезпечела Општина Шид у чим помогло и КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, з цильом же би школяре нащивели Руски Керестур и його найважнєйши институциї, и видзели можлївосци школованя у Школи, насампредз у ґимназиї на руским наставним язику.

У Школи домашнї госцом були педаґоґиня Любица Няради, психолоґиня Соня Алексич и професорка Валентина Русковски. Попри музейней збирки у Замку, у школским будинку им презентована промоция Школи, єй штредньошколских напрямох и шицких сучасних змистох и можлївосцох котри тота Школа понука.

Сримски школяре потим нащивели найстаршу хижу у Керестуре котра културни памяткнїк, хтори им представел предсидатель ВО Националного совиту Руснацох Желько Ковач.

Драга их далєй водзела до катедралней церкви и Водици о котрих им бешедовал о. Миколка Еделински, а у Доме култури з роботу тей установи и єй секцийох школярох упознали Сашо Палєнкаш и Андрея Штефанко. Там им редакторки Мая Зазуляк Гарди и Андреа Медєши презентовали часописи „Заградка” и МАК котри видава НВУ „Руске слово”.