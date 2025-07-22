Закончує ше бавенє по ґрупох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трецого тижня бавеня ноцного турнира у малим фодбалу у Руским Керестуре закончує ше змаганє по ґрупох, дзе ше од стреди 23. юлия почина бавиц нокаут фаза.

У тижню за нами зазначени шлїдуюци резултати:

Вовторок 15. юлия – дзеци: ФК Касел – ФК Кула – 1:0; ветеранє: Звонка Контроли – ЗЗ Керестурска паприґа – 2:4; сениоре: Ран Мак Стил – Клуб 10 – 1:1; ФК Панония – Луксор – 1:3;

Штварток 17. юлия – дзеци: Олстар – ФК Кула – 2:1; ветеранє: Квики Маркет – ЗЗ Керестурска паприґа – 4:2; Браца Русини – Звонка контроли – 2:1; сениоре: Ран Мак Стил – ФК Панония – 5:0; Байберня Барбериум – ЗЗ Керестурска паприґа – 2:2.

Пияток 18. юлия – дзеци: ФК Русин 1 – ФК Русин 2 – 1:0; ФК Русин 1 – ФК Русин 2 – 0:4; сениоре: ФК БСК – Ран Мак Стил – 2:3; ФК БСК – Драґан Ковачевич Дзира – 3:2; Байберня Барбериум – Чочо умивальня – 4:1; Луксор – Драґан Ковачевич Дзира – 2:1.

Нєдзеля 20. юлия – дзеци: ФК Кула – ФК Русин 4 – 2:2 (3:4 пен.); сениоре: ЗЗ Керестурска паприґа – ФК Точени – 1:4; ФК Точени – Роял Ґранд – 3:3.

Ґенерални спонзор ноцного турнира Општина Кула, док официйни спонзор младших катеґорийох Фреш Маркет.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.