Будуци першокласнїки вчера нащивели школу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основну школу „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре вчера, 6. юния нащивели дзеци з дзецинскей заградки „Цицибан” керестурского Оддзелєня ПУ „Бамби” Кула, котри ше нєдавно уписали до першей класи ОШ.

Будуцих першокласнїкох на приєм до школи приведли їх виховательки Емилия Костич и Ксения Вучкович, док през рок з нїма робели и виховательки Наташа Настасич и Ясминка Чапко, а дзеци у школи привитала директорка Наталия Будински.

Педаґоґи школи Марина Дудаш, Наташа Мученски и Наташа Орос, дзецом кратко приблїжели як будзе випатрац їх дальше школованє и пожадали им вельо щесца.

Школяре двох оддзелєньох штвартей класи, хторим учительки Верунка Медєши и Славка Гайдук, будуцим школяриком виведли даскельо музични, рецитаторски и танєчни точки.

На концу и оводарци указали часц того цо през рок научели.