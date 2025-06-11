РУСКИ КЕРЕСТУР – Валентина З. Гарди и Ґлориян Штранґар школяре ґенерациї у Основней односно Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, за школски 2024/25. рок, як пондзелок 9. юния вигласала Наставнїцка рада Школи.

Валентина З. Гарди школярка VIIIa класи Основней школи, док Ґлориян Штранґар школяр IV-1 оддзелєня Ґимназиї на руским язику.

Обидвойо ше визначели зоз своїм знаньом, закладаньом и резултатами у ученю, на змаганьох и у рижних других активносцох, добри су товарише и совисни особи.

Гардийова припознанє достала вчера вечар, 10. юния на шветочней програми у Школи, а Штранґарови припознанє будзе уручене на шветочносци за матурантох штредньошколцох, на пондзелок 16. юния.