На швето пророка Илиї була полна Водица

РУСКИ КЕРЕСТУР – На кажде швето, през лєто Служби Божо ше дополадня служи у одпустовим месце Водици, до хторей нє лєм Керестурци, алє и вирни з других местох дзечнє приходза.

Так було и внєдзелю, 20. юлия на швето св. пророка Илиї, водицова порта була полна з вирнима, Службу Божу служел о. Владимир Медєши, о. Ярослав Варґа и парох керестурски о. Владислав Варґа у казанї визначел же улога пророка Илиї у нашим християнским живоце барз значна, вон приклад витирвалосци у вири, мал вельо почежкосци, и церпеня, алє ше нє придал.

О. Варґа привитал и госцох огньогасцох зоз Горватскей зоз Старих Янковцох хтори пришли перше на Службу Божу до Водици, а вец ше дружели зоз керестурскима огньогасцами.

Догварка о сотруднїцтве керестурского и добродзечного огньогасного дружтва зоз Старих Янковцох, давно направена. Мийо Шайтош, предсидатель огньогасного дружтва зоз Старих Янковцох активни у дружтвеним и културним живоце Руснацох у Горватскей, направел и сотруднїцтво медзи керестурскима и огньогасцами зоз Старих Янковцох. Дзевецме огньогасци ше после Служби Божей у Водици дружели зоз домашнїма огньогасцами, учашнїками на волонтерским кампу, були у церкви, опатрели стару руску хижу, були у своєй согражданки Евици Петько хтора коло 50 роки жиє у Руским Керестуре, а зоз Старих Янковцох є.