Вредни волонтере ушорйовали и прикрашели валал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни волонтерски камп у Руским Керестуре почал пондзелок, 14. юлия и будзе тирвац по нєдзелю 27. юлий, а попри домашнїх волонтерох, участвую и млади зоз Мексика, Шпаниї, Французкей, та и Япону.

Потераз, волонтере обилєли просториї у Доме култури, односно у „Клубу 10” хтори Здруженю гражданох „Пакт Рутенорум” дати на хаснованє. Ушорели терен за одбойку на писку на базену, дзе офарбели и лавочки и столи, а фарбели и колїмбачки и гомбалки у дзецинским парку.

Вєдно зоз даскелїма членами Добродзечного огньогасного дружтва, волонтере орґанизовали и даскельо еколоґийни акциї у хторих залївали древка на вецей локацийох у валалє, точнєйше на гиподроме, на базену и у лєшику.

На базену тих дньох планую положиц и табли, односно еколоґийни плочи, зоз надписами на трох язикох, по руски, сербски и анґлийски, на хторих волонтере нарисую и кратко представя найзагроженши файти животиньох, а подробнєйше о тим годно пречитац и прейґ кю-ар кода хтори годно учитац зоз табли.

Волонтере ище планую украшиц мурал на главней автобускей станїци и у Дзецинскей заградки „Цицибан”, а тиж и упознац волонтерох зоз иножемства зоз нашу руску културу и историю.

Шицко тото, и ище рижни други активносци волонтере планую у наиходзацих дньох, а за конєц ше „почасца” и зоз лєтну журку под назву „Summer partyˮ хтора будзе отримана на соботу, 26. юлия на базену.

За музику будзе задлужени диджей Ками зоз Вербасу, а журка почнє на 21 годзин.