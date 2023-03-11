Руски кнїжки на Новосадским сайме

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 7. по 13. марец тирва Медзинародним саям кнїжкох, а на нїм и виданя руских видавательох.

Дружтво за руски язик, литературу и културу свойо виданя на Сайме представи нєшка, 11. марца од 11 годзин, у рамикох наступа Координацийного одбора дружтвох за язики, литературу и културу.

НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох свойо виданя представели штварток, 9. марца.

Роботни час Новосадского сайму од 10 по 20 годзин, а през викенд Саям будзе отворени по 21 годзин.

Уход на Новосадски саям ше нє наплацує.