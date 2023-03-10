Руски кнїжки представени на Новосадским сайме

НОВИ САД – У рамикох Медзинародного сайма кнїжкох на Новосадским сайме, вчера, 9. марца на централней бини представени виданя руских видавательох – НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, а у орґанизациї Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

У фокусу промоциї видавательней продукциї Заводу за културу войводянских Руснацох бул „Анґлийско-руски словнїк” проф. др Михайла Фейси и сотруднїкох, наслов хтори директор Заводу саша Сабадош представел як репрезентативну публикцию и фундаменталне виданє рускей линґвистики хторе ма нє лєм наукову вредносц алє и широку практичну примену, як приручнїк и учебнїк анґлийского язика.

Автор Словнїка, проф. др Михайло Фейса визначел же з тоту кнїжку, после скоро 40 рокох роботи, нашо школяре конєчно можу учиц странски слова шветового язика операюци ше на мацерински, а нє як потераз, прейґ постредних учебнїкох и словнїкох на сербским лєбо других язикох. У другим напряме, бешеднїки анґлийского „Анґлийско-руски словнїк” аж можу хасновац и за ученє руского язика.

Пре огранїчени час и згуснути розпорядок промоцийох на главней бини Мастер гали Новосадского сайма, НВУ „Руске слово” з тей нагоди представело свойо актуални белетристични наслови, насампредз кнїжки прози за одроснутих читательох. На промоциї хтору водзел редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта було слова о кнїжкох приповедкох „У нас на салашу бул ґенерал” Михала Рамача и „Керестурски калеидоскоп” Ксениї Варґа, як и о роману „Монах и я” Любици Кнежевич.

О кнїжкох бешедовали авторе, як и Ирина Гарди Ковачевич, предсидателька Комисиї за ранґованє рукописох хтора вибера наслови до рочного Видавательного плану НВУ „Руске слово”.

Як гварела, док перши два наслови ґенерацийно блїзши старшей читательней публики, тей хтора одрастала кед и авторе и памета живот, людзох и подїї хтори Михал Рамач, односно Ксения Варґа литературно обробели у своїх кнїжкох, роман „Монах и я” Любици Кнежевич уж припада новшому жанру популарнейшому медзи младшу публику. Медзитим, як визначела, цепли приєм и позитивни реакциї рускей читательней публики на шицки три спомнути кнїжки указую же у рускей литератури єст простора и за жанрове розконарйованє и за нових авторох.