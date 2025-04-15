Руски коренї – америцке припознанє

Страсц ґу бизнису, витирвалосц, пошвеценосц Ксениї Ґрамахо, народзеней Радич, нєдавно принєсли престижну награду за животне дїло „Дон Кампе” („The Don Kampe”) хтору своїм членом додзелює здруженє компанийох за осиґуранє и финансийни услуги под назву Inter-Company Marketing Group (ICMG). Як членїца того здруженя од 2012. року, и предсидателька власней маркетинґскей компаниї Аґент Линк хтора позната по иновативних стратеґийох праве з обласци животного и здравственого осиґураня, Ксения вельо уплївовала на рост и успих здруженя ICMG.

Но, и попри богатого роботного, алє и животного искуства, попри свойого образованя, упартосци и визиї ґу роботи, Ксения свой успих приписує вшелїяк, окрем свойому супругови, и свойому походзеню и предком. Док нам толкує свойо коренї, ясне же Ксения лєм предлужує традицию успиху, з оглядом на тото же єй и прадїдо и чукундїдо були ище яки успишни у своїх ремеслох, кажди у свой час.

– Ище одмалючка сом слухала приповедку о мойому чукундїдови хтори робел даскельо роки праве у Америки, купел трешку, а вец ю видавал людзом у валалє и з того жил – покус у франти Ксения прави паралелу зоз своїма поднїмательскима подняцами у Америки и предлужує далєй – єднак успишни у роботи бул и його син Штефан Надь, мой прадїдо, хтори бул перши сарач, правел штверци и гамови за конї, а бул и перши тапетар у валалє. Його роботу предлужел и його син, односно мой дїдо Владислав. Велї людзе з валалу од нїх учели тото ремесло, та ше можем похвалїц же од нїх и почала тапетария у валалє. Ґу тому, и моя мац Гелена Надьова, односно Сарачова, була шивачка, мала свойо муштериї, свой приватни бизнис на даяки способ, та можем повесц же ми шицки вони були инспирация исц по драги приватного поднїмателя – поцешено о своїм походзеню приповедаРадич Ґрамахова.

Югославия – Нємецка – Америка

Ксения народзена у Нємецкей, медзитим, кед наполнєла єден рок, єй мац Гелена ше зоз ню одлучела врациц до тедишнєй Югославиї. Так, зоз свою фамелию – старшим братом Ненадом, мацеру Гелену и оцом Петром, єден час жила у Новим Садзе, а концом 80-их рокох мац Гелена ше сама ознова врацела до Нємецкей. Ксения теди ходзела до штреднєй уметнїцкей школи та остала у Новим Садзе, а пол рока ходзела и до керестурскей Ґимназиї. Потим ше `93. року зоз фамелию ознова враца до Нємецкей, же би `95. року, на свойо 18 роки, одлучела опробовац щесце и прейґ океану, та зоз свою нину Сенку занавше одходзи до Америки. Кед пришла до Америки, як приповеда, була спонзорована з боку Саянтолоґийней церкви. Почала студирац, усовершела язик, нєодлуга упознала и свойого супруга Стюа, а потим народзела и сина Адриана хторому тераз 26 роки.

– Перше сом ше уписала и закончела студиї за духовного совитнїка, а робота ми була помогнуц людзом пребродзиц трауми. Любела сом тоту роботу и була барз успишна у нєй. Кед ме нина Сенка одведла до Саянтолоґийней церкви, а треба наглашиц же то нє церква у традицийним смислу, там ше учело як свойо способносци подзвигнуц, як вериц до себе, мац самодовирия же биш посцигнул тото цо сцеш. То ме барз воздзвигло у духовним смислу. Теди сом похопела же гранїци нєт. А кед же их и єст, можеш их превозисц. Познєйше, понеже програмованє и технїчни науки теди були у експанзиї, „руцела” сом ше до тей обласци, медзитим, нє пренашла сом ше у тим понеже волїм робиц з людзми, та сом прешла до индустриї осиґураня. Усовершела сом ше у тей обласци и почала робиц 2002. року – толкує вона.

Инвестициї

Ксения и єй супруг Стю Ґрамахо, як маркетинґски директоре и поднїмателє, власнїки двох успишних фирмох – „Agent link” и „Producer sensei”.

– Мой супруг и я 2009. року основали фирму „Аґент линк”. Нашо клиєнти то компаниї осиґураня як цо шведска орґанизация „Allianz”, италиянски „Generali” осиґуранє, и велї други. Кед вони маю даяки финансийни продукти або осиґуранє, котри людзе можу хасновац у Америки, ми за нїх реґрутуєме аґентох. И сама робим як лиценцирани финансийни консултант, односно помагам людзом найсц найлєпши ришеня як най управяю зоз своїм пенєжом. То можу буц даяки финансийни продукти, шпорованє, инвестициї, плани за пензию лєбо осиґуранє. У Америки система така же ти шпоруєш пенєжи и вец патриш дзе биш их могол уложиц же биш мал найвекши добиток док ши, поведзме, у пензиї. Так же, наша фирма помага и компанийом осиґураня, алє и їх аґентом и финансийним консултантом же би цо лєпше могли помогнуц людзом коло їх инвестицийох – толкує Ксения и надовязує ше з толкованьом розлики дїлованя аґентох осиґураня у Америки и Европи.

– У Америки така система же єден аґент нєзависни, цо значи же людзом препоручує найлєпши финансийни ришеня зоз гоч хторей компаниї за хтору роби, док поведзме у Европи аґенти вязани за єдну компанию, та препоручує лєм єй продукти – гвари вона, наглашуюци же єй супруг и вона робя и маркетинґски услуги компанийом хторим потребни аґенти осиґураня и финансийни консултанти.

Борба за увагу клиєнтох

Кед слово о индустриї маркетинґу, наша собешеднїца одкрива найвекши виволаня зоз хторима ше остатнї роки зочую у тей обласци.

– Моя робота то прейґ маркетинґу обрациц увагу аґентом осиґураня и финансийним консултантом на даяку компанию зоз хтору би ше заинтересовали робиц. Я у индустриї осиґураня, алє я поправдзе найвецей робим маркетинґ. Кед сом, поведзме, пред 20 роками волала клиєнтох по цалей Америки, у 50 державох, волала сом их на телефон. Хасновало ше рекламни часописи, комуниковало ше и прейґ мейлох, пошти, алє остатнї 15 роки ше технолоґия барз швидко меня. И процес правеня рекламох тиж так. Дружтвени мрежи шицко превжали. Ту у Америки почали уж тренирац штучну интелиґенцию же би волала клиєнтох, чи аґентох осиґураня, финансийних консултантох, же би зоз ню бешедовали. Медзитим, людзе чувствую кеди бешедую зоз живим чловеком, а кеди зоз технолоґию, и нє таки су заинтересовани комуниковац зоз ню – констатує Ксения, а праве у тим, як гвари, и тайна їх успишного дїлованя.

– По моїм думаню, штучна интелиґенция нїґда нє заменї людски дух. Креативносц и живи людски дух вше буду мац вредносц и свою цену у одношеню на штучну интелиґенцию. Ми єдина компания у Америки хтора окончує бешеду зоз аґентами осиґураня и финансийнима консултантами, маме барз добри тим людзох, и зато зме и успишни – заключує вона.

Помогла видаванє дзецинскей кнїжки „Карусел”

Ксения донира вельо того у Америки, а медзи иншим помогла и видаванє дзецинскей кнїжки „Карусел” хтору пред даскельома роками видала наша Новинско-видавательна установа „Руске слово”.

Труд ше вше виплаци

– Награда ми барз значи. Думам же сом була друга жена и єдна од наймладших хтора ю достала. За мнє то потвердзенє же кед добре робиш, кед ше трудзиш, труд ше и виплаци. Прето чловек треба же би ше фокусирал на позитивне, та ше позитивне и враци. То нє лєм теория, то мойо искуство – констатує Ксения.