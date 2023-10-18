Руски виданя на 66. Медзинародним беоґрадским сайме кнїжкох

БЕОҐРАД – На тогорочним 66. Медзинародним београдским сайме кнїжкох хтори будзе тирвац од 21. по 29. октобер, свою актуалну видавательну продукцию представя и НВУ Руске слово и Завод за културу войводянских Руснацох з Нового Саду.

Термини на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами руски видавателє маю на пондзелок, 23. октобра, од 12 по 13 годзин „Руске слово”, а од 13 по 14 годзин Завод за културу.

НВУ Руске слово представи кнїжки з тогорочного видавательного плану: Як гуторя дїдове швет бул давно иншаки, студия о основних традицийних характеристикох Руснацох у Бачки и Сриме о. Владимира Еделинского Миколки, История Руснацох, од Києвскей Руси по Горнїцу, Бачку и Срим проф др Янка Рамача, 21, поезия и проза Саши Палєнкаша, Правда до хторей я верим Сонї Алексич, Златни дзвончок (роман по сербски) Миколи Шанти и Сладки кари, писнї за рецитованє Меланиї Римар. Завод за културу войводянских Руснацох на Сайме представи Анґлийско-руски словнїк проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски. О кнїжкох на промоциї буду бешедовац видавателє, авторе и рецензенти.

На 66. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе, поєдинєчна дньова уходнїца кошта 350 динари, ґрупна 250, а паркинґ место кошта 150 динари на годзину.